Абсурдно вважати, що Росії щось загрожує: Салліван прокоментував чергові виправдання Путіна

Джейк Салліван зазначив, якщо Росія забере свої війська й повернеться додому - війна закінчиться.

Усі скиглення кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо нібито загрози Росії з боку Заходу є маячнею. Голова Кремля особисто прийняв рішення про повномасштабне вторгнення на територію України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє DW.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або кого-небудь ще", - заявив Салліван.

Також читайте Медведєв не зацінив промови Путіна і заснув (фото)

Водночас радник президента США з національної безпеки додав, що якщо Росія забере свої війська й повернеться додому - війна закінчиться.

"Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - додав він.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін "готується до нового наступу" і не хоче миру.