Adidas вже попередив росіян про закриття своїх магазинів: названо дату

Adidas вже попередив росіян про закриття своїх магазинів: названо дату

Adidas засуджує всі форми насильства РФ в Україні.

Один з найбільших виробників спортивного одягу Adidas закриває магазини в Росії та зупиняє онлайн-торгівлю своєю продукцією у зв'язку з цинічним нападом РФ на Україну.

Про це повідомляється на сайті спортивного бренду.

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Онлайн-застосунок перестане працювати від 9 березня, а ось магазини закриються після 13 березня.

"Як компанія, ми рішуче засуджуємо всі форми насильства і виявляємо солідарність із тими, хто вимагає миру", - заявив у вівторок представник Adidas.

До слова, спортивні бренди Nike і Puma також нещодавно оголосили про закриття своїх магазинів у Росії.

Минулого тижня Adidas оголосив про припинення співпраці з Російським футбольним союзом.

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