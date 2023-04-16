Адмін Telegram-каналу, який писав про роздавання повісток у Луцьку, отримав вирок суду – як його покарали

На початку квітня у Луцьку затримали адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про роздавання повісток у місті.

У Луцьку засудили 34-річного адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про роздавання повісток у місті – його приговорили до п'яти років позбавлення волі та дворічного випробувального терміну.

Про це йдеться у сюжеті каналу "Аверс".

За даними слідства, чоловік створив телеграм-канал "Де повістки? Луцьк/Волинська область". Там він розміщував інформацію про місця та час вручення повісток, таким чином заважаючи військовим комісарам у своєчасному комплектуванні Збройних сил України особовим складом в умовах воєнного стану. Це також дозволяло ухилянтам уникнути призову до української армії.

"Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявлено та вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалася для незаконної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Тернополі жінки "відбивали" перехожого від працівників ТЦК (відео).

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