Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу Україні в розробці дронів - NYT

Зусилля з використання безпілотників розпочалося після першого контрнаступу українських сил восени 2022 року

Адміністрація Байдена розсекретила нові деталі про підтримку України у розробці безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомило видання The New York Times.

Американські чиновники повідомили про значні інвестиції в українську індустрію безпілотників. Ці інвестиції допомогли Україні започаткувати та масштабувати виробництво БПЛА, які зараз мають великий вплив на хід війни. Ця підтримка весь час залишалася "в тіні".

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати допомагали Україні в розробці нового покоління безпілотних літальних апаратів. Також зазначено, що інновації в українській індустрії безпілотників вже визнано трансформаційними.

Відомо, що США виділили значні гроші для стимулювання виробництва БПЛА в Україні.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван, зазначили, що ця підтримка має "реальний стратегічний вплив" на війну.

"Ми бачили, як БПЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні і будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв", - заявив Салліван.

Сполучені Штати виділили фінансування для підтримки українських виробників безпілотників та закупівлі необхідних запчастин. Крім того, за інформацією джерел, США надіслали до України співробітників розвідки для допомоги в розробці програми безпілотних систем.

Директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю цього тижня заявив, що його відомство підтримувало програму безпілотників в Україні.

"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе. Не тільки в обміні розвідданими, але й у підтримці деяких систем, які виявилися настільки ефективними", - заявив очільник ЦРУ.

Салліван зазначив, що зусилля з використання безпілотників розпочалося після першого контрнаступу українських сил восени 2022 року і значно активізувалося під час підготовки до другого контрнаступу. Адміністрація Байдена допомага як фінансово, так і через налагодження зв'язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

"Минулої осені Пентагон виділив 800 мільйонів доларів на виробництво безпілотників в Україні, які були використані на закупівлю компонентів для безпілотників та фінансування виробників дронів. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому у вересні президент Байден заявив, що ще 1,5 мільярда доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Американські офіційні особи заявили, що ці інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними і смертоносними. Вони підкреслили роль морських безпілотників, які знищили чверть Чорноморського флоту Росії, та дронів, які допомогли уповільнити просування російських військ на сході України.

"Пан Салліван сказав, що прагнення розбудувати українську індустрію безпілотників дало «безцінні уроки», які адміністрація Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість Америки", - зазначено в статті.

Нагадаємо, раніше Байден запевнив, що американський Конгрес має достатньо можливостей, аби допомога Україні не зупинялася.

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