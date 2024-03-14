"Адміністрація горіт районная!": опубліковано перехоплення ГУР про ситуацію на Бєлгородщині

Місцевий мешканець повідомляє знайомому про влучання в один з кабінетів райадміністрації на Грайворонському напрямку, через що почалася пожежа.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову з Грайворонського району Бєлгородської області Росії, в якій цивільний сповіщає про приліт в адміністрацію района.

ГУР оприлюднило перехоплення 14 березня.

Місцевий мешканець повідомляє знайомому про влучання в один з кабінетів, через що почалася пожежа.

"Адміністрація горить районна,просто майже у кабінет влетіла", – каже росіянин.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – підсумували у ГУР.

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться із путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялось, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

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