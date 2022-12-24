"Адміністрація ЛНР" втекла зі Сватового, ЗСУ все ближче - Гайдай

Від Сватова до Кремінної успіх на боці Сил оборони України.

Українські військові наблизилися до Сватового Луганської області.

Про це повідомив очільник ОВА регіону Сергій Гайдай.

"Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися. Можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала до Луганська", - зазначив Гайдай.

Ситуація у Луганській області

На початку грудня Збройним силам України вдалося взяти під вогневий контроль ключову автомагістраль, яка веде від Кремінної до Сватового та далі на північ.

Раніше експерти Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ втрачає здатність наступати і очікують на прорив ЗСУ на Луганщині. Окупаційні формування дедалі більше деградують, а високий рівень дезертирства унеможливлює подальше просування на сході України.

А раніше фахівці ISW висловили думку, що ЗСУ переріжуть постачання ЗС РФ, якщо захоплять трасу "Сватове-Кремінна". Частини російської 1-ї гвардійської танкової армії та 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії готуються утримувати позиції у Сватовому.

За оцінками військового експерта Романа Світана, російські війська не зможуть обороняти північ Луганщини і змушені будуть зимувати на Донбасі в кордонах до 24 лютого.

За прогнозами Гайдая, до Нового року українські війська звільнять Сватове або Кремінну, а всю Луганщину вдасться деокупувати 2023 року. Але це буде нелегко.

Окупанти "здаються" в полон, а потім обстрілюють ЗСУ - Сергій Гайдай

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