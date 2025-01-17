Адмірал НАТО назвав кількість втрат військ КНДР у війні проти України

Військовий заявив, що за залучення КНДР військових до війни Росії проти України несуть відповідальність як Росія, так і Пекін.

Залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України є "стратегічною помилкою". Армія Північної Кореї показує низьку ефективність і зазнає великих втрат.

Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер виданню Chosun.

Після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі адмірал заявив, що "координація між російськими та північнокорейськими військами практично неможлива".

Він додав, що з близько 11 000 солдатів КНДР, направлених до Курської області Росії, третина була поранена або вбита. Водночас Росія використовує ці війська неефективно через мовний бар’єр, відсутність координації та їх розміщення на невигідних позиціях

"Північна Корея відкрито надає зброю Росії, і Росія також надає зброю Північній Кореї. Це створює проблему не лише для Південної Кореї, але й для Сполучених Штатів, які мають війська, розміщені на Корейський півострів", - заявив адмірал.

Військовий НАТО висловив здивування тим, що КНДР, яка вважається однією з найбільш ізольованих країн світу, стала учасником війни в Європі. Він зазначив, що це "величезна зміна".

"Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон тепер раптово з'єднався з європейським театром спосіб, про який ніхто не думав, що це має величезні наслідки", - зазначив Бауер.

Він заявив, що за залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України несуть відповідальність як Росія, так і Пекін.

"Особливо враховуючи, що не тільки Росія, яка потребує боєприпасів і ракет, а й Китай зробили це принципово можливим", – заявив адмірал.

Хоч Китай не постачає зброю Росії напряму, але надає суттєву підтримку її військово-промисловому комплексу. Бауер наголосив на необхідності для НАТО дати "об'єднану сильну відповідь".

"Ми чітко дали зрозуміти Китаю: він не може одночасно обирати обидві стратегії", - резюмував Бауер.

Він додав, що Пекін не може одночасно підтримувати статут ООН та намагатися зберігати хороші стосунки із Заходом, і одночасно "сприяти розпалюванню війни в Європі".

Нагадаємо, аналітики ISW назвали терміни знищення військ КНДР у Курській області.

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