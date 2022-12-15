Адмірал Великої Британії назвав причину, яка вказує, що Росія програє війну проти України

В окупаційних військах не вистачає боєприпасів, що впливає на результати війни.

Адмірал Великої Британії Тоні Радакін впевнений, що Росія програє війну проти України. Окупаційні війська зазнають поразки у всіх військових цілях.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Financial Times.

На його переконання, чим далі Росія буде продовжувати вести цю війну, тим гірше буде для неї самої. Він додав, що в окупаційних військах не вистачає боєприпасів, що впливає на результати війни.

"Росія програє, вільний світ виграє, а війна в Україні стане лише важчою для сил Москви, оскільки їм не вистачає боєприпасів...РФ зазнала поразки і зазнає поразки у всіх своїх військових цілях", - заявив Радакін.

Британський адмірал підкреслив, що спільна підтримка України західними партнерами дала послання іншим диктаторським режимам.

"Це принесло справжню перемогу в нашій досяжності та надіслало потужне повідомлення іншим авторитарним державам. Погана новина ж полягає в тому, що протистояння цим загрозам потребує додаткових інвестицій", - зауважив він.

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Коли ЗСУ повністю звільнять Україну: прогноз

Військовий експерт і полковник запасу Роман Світан припускає, що вихід на кордони 1991 року і повна деокупація України відбудуться наприкінці зими або на початку весни 2023 року. Піс цього, вважає експерт, Україна вступить до НАТО.

Ще один військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна Росії проти України може завершитися на весні 2023 року а саме - у березні.

Сам Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Проте експерти пояснюють його слова тим, що диктатор блефує і хоче домовитися з Заходом.

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