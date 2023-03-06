"Адвокат диявола": у Зеленського відповіли на заклики Угорщини до миру з Росією

Угорщина заявами про припинення вогню закликає Україну до капітуляції і виправдовує російський геноцид українців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сійярто) каже, що "мета - припинити вбивати людей, а, отже, припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує ru-геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію", - написав Подоляк.

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Як повідомлялося, угорський прем'єр Віктор Орбан отримав запрошення з Банкової відвідати Україну з робочим візитом і наразі триває підготовка його поїздки до Києва. Але є певні умови.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у затягуванні війни в Україні, а Німеччину в тому, що вона очолює "табір війни". Угорський прем’єр заявив, що має намір підтримувати відносини з Росією.

А у роковини масштабного вторгнення Росії до України Орбан закликав до мирних переговорів.

Натомість в МЗС Угорщини обурились через заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса про те, що політика Орбана "підтримує знищення української нації". Там вважають, що заява українського дипломата, мовляв, була "провокацією", а Угорщина "не дозволить втягнути себе у війну".

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