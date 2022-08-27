Адвокат Масі Найєм після втрати ока на війні та трьох місяців у лікарні розповів про ще одну операцію.

Бійця 26 серпня виписали з лікарні.

Про це Масі Найєм написав у Facebook.

"Сьогодні (26 серпня - ред.) о 18:34 мене виписали з лікарні. Я там пробув від 5 червня, тобто два місяці і 21 день. Було боляче, але цікаво. Далі - наступна операція, остання. Скоро.

Багато є що сказати. Але обмежусь головним.

1. Дякую лікарям. Вони бачать поранених щодня, рятують їх. Жити із цим дуже важко. Лікарі ще сильніші за військових, мені здається. Я вам дякую. Не пишу слова "дуже", бо його недостатньо. Дякую своїм життям.

2. Мій брат і сестра пережили ад. Рідні поранених - ось кому важче за поранених. Дякую вам, я щодня дякую подумки...

3. Мій друг Сашко. Йому вже трішки легше, хоча для повного відновлення треба ще час. Війна внесла жахливі корективи в наші плани святкувати літо в Криму. Але вірю в кращий час, коли ми все ж таки всі разом будемо там. Живі і здорові.

4. Мої побратими ще на війні. Зараз дуже важка робота і хочу, щоб перемога в їх задачі прийшла повноцінна. Хочу, щоб вони виконали найважливішу задачу - повернулись живими. Я чекаю на вас", - написав він.

Масі Найєм зазначив, що втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати, коли і куди хочеться. Але, як зазначив воїн, комплекс жертви він приміряти встигне завжди, а тому всі ці втрати спише на вартість кращого життя.

"Ці всі новини змінюють відношення до нього (життя - ред.), і я впевнений, що на краще. Взагалі це свято - залишитись живим на війні. Дуже дякую своїм друзям і суспільству за турботу і підтримку. Так ми сильніше і саме тому я повернусь на наш захист. На фото - моя нова футболка від брата. Вона мені дуже подобається. Наче символ мого позивного Guns", - резюмував він.

Фото: Facebook/Масі Найєм

Нагадаємо, що на початку червня Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову. Внаслідок чого він втратив око. Найєму робили операцію. Після неї Масі розповідав, що не може довго говорити або переписуватись, бо дуже болить голова - місце, де було око.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

ЕКСКЛЮЗИВ: Маріам Найєм про стан пораненого на фронті брата адвоката Масі Найєма

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