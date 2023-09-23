Адвокат розповів, до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК при врученні повістки

Працівники ТЦК вдаються до різних хитрощів під час вручення повістки.

Про нюанси мобілізації розповів адвокат Ростислав Кравец в ексклюзиві TSN.ua.

Адвокат пояснює, що насамперед дуже часто працівники ТЦК не розповідають особам права на відстрочку від мобілізації, а також не приймають заяв щодо відстрочки, пояснюючи, що "це вам нічого не дасть".

"При цьому вони прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву, фактично це буде підставою для відстрочки від мобілізації. Також зловживання при проходженні військово-лікарських комісій, коли фактично не досліджується стан здоров'я", - каже Руслан Кравець.

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В Україні відсутні нормативні акти, які регулюють вручення повісток.

"Єдине, на що варто звернути увагу, повістку може вручати виключно уповноважена особа військкомату. На сьогоднішній день офіцерському складу мають право вручати виключно за місцем реєстрації, а особам рядового і сержантського складу також можуть вручати повістки в будь-яких інших регіонах України", - додав адвокат.

Мобілізація в Україні

Питання повернення ухилянтів з-за кордону хвилює українських чоловіків у Польщі вже кілька тижнів. На початку вересня інформація про випадки екстрадиції до України з'явилася у польських ЗМІ.

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.

В Україні ведеться активна робота над впровадженням електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

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