Адвокат, який 20 років у Гаазі захищає диктаторів, розповів, що Путіна все ж можуть заарештувати

Адвокат, який 20 років у Гаазі захищає диктаторів, розповів, що Путіна все ж можуть заарештувати

Десятки країн розслідують злочини Росії

Ордер на арешт Путіна - про імовірну вимогу затримати того, хто керує армією вбивць і ґвалтівників, заговорили у Гаазі. Постанову про арешт має виписати міжнародний суд і отримати її буде простіше, ніж виграти справу по суті.

Про це йдеться в ТСН.

Річард Веєр роздивляється кожен сантиметр подвір’я у Бучі. Разом із колегами-правозахисниками він шукає докази злочинів, які скоїла тут російська армія. «Ми бачимо на землі кілька гільз від куль. Схоже на те, що стріляли з цього напрямку - ось відбитки на залізі», - показує він.

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Все, що задокументує Річард, потрапить у деки з доказами для міжнародних судів. Поруч із фотографіями та описами будуть контакти Володимира. Він - один із майбутніх свідків, якого мають опитати прокурори. «Застрелили зятя. Приставили сюда, пів голови знесло. Чеченці, кадирівці. «Русскій мір» прийшов звільняти нас – звільнив від усього», - каже чоловік.

«Ми побачили людей, яких, схоже, вбили зі зв’язаними руками за спиною. Умисні вбивства, вчинені підчас збройного конфлікту, є воєнними злочинами», - повідомляє слідчий.

У той самий час, як у Бучі збирають докази катувань і знищення українців, у боснійській Сребрениці вшановують пам’ять тих, хто загинув підчас іншого геноциду. Головний прокурор Трибуналу щодо колишньої Югославії обіймає Муніру, її син лежить під одним із цих шести з половиною тисяч обелісків. За масові вбивства боснійців засудили дев’яносто сербських воєначальників.

«Фотографії з України за останні кілька днів повністю повернули мене у 1995 рік. Світ несправедливий і показує це вдруге, в третій раз. Після Голокосту вони сказали "ніколи більше", потім після геноциду вони також сказали "ніколи більше", але ви бачите зараз Україну, це відбувається знову в Європі», - каже жінка.

Над тим, щоби Путін і його спільники опинилися на лаві підсудних у Гаазі так само як Мілошевич і його генерали, вже працюють у чотирьох десятках країн світу. Саме стільки держав-учасниць Міжнародного кримінального суду підтримали розслідування російських злочинів в Україні. Речник німецького парламенту говорить про супутникові знімки, які беззаперечно доводять присутність російської армії в Бучі підчас вбивств.

«Цілеспрямовані вбивства підрозділами російських військових і сил безпеки є доказом того, що президент Путін схвалив порушення прав людини та військові злочини для досягнення своїх цілей. Твердження російської сторони, що це інсценовані сцени, або вони не несуть відповідальність за вбивства, не є правдивими», - каже речник німецького уряду Штеффен Гебестрейт.

У Гаазі заговорили про імовірну вимогу затримати Путіна

Той факт, що командування було в курсі дій солдат, з точки зору міжнародного права - остання цеглина у фундаменті справи, де вже є покази свідків і докази з місця подій. Рядових виконавців у Гаазі не судять - головні воєнні злочинці сидять у затишних кабінетах і діють чужими руками.

Юриста Олександра Кноупа можна назвати адвокатом дияволів, бо останні двадцять років у Гаазі він захищає диктаторів і генералів, яких звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності. Захисників призначає міжнародний кримінальний суд - без них, як і без присутності самого обвинуваченого процес неможливий. У те що Путіна доправлять у Нідерланди до остаточної поразки Росії, Кноуп не вірить. Тому підказує дієвіший спосіб дошкулити найкривавішому злочинцю сучасності.

«Головний прокурор, якщо він схиляється до того, що воєнні злочини були скоєні і обвинувачення може їх пов’язати з російською армією і її командуванням, він може попросити суддів виписати міжнародний ордер на арешт. По-перше, для цього не потрібна присутність обвинуваченого у залі суду. До того ж доказова база, необхідна для такого рішення, незначна у порівнянні з самим судовим процесом», - каже чоловік.

Якщо міжнародні судді видадуть ордер на арешт Путіна, його будуть зобов’язані заарештувати у кожній із ста двадцяти трьох країн-учасниць римського статуту. Червоним для злочинця номер один стане не лише весь цивілізований світ, а й тридцять три африканські країни і навіть Венесуела. Так, це ще не справедливий суд, але рівень подальшої ізоляції Росії навіть усвідомити важко. Тільки уявіть, мати будь-які справи з країною, президента якої ти зобов’язався затримати і видати правоохоронцям.

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