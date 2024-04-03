Адвокат жорстко висловився про зниження призовного віку: деталі

Адвокат Ростислав Кравець розкритикував законопроєкт про зниження граничного віку призовників, який напередодні підписав Володимир Зеленський.

Про це пише УНІАН.

“Зменшили вік до 25 років. Не на час воєнного стану, а взагалі. А що це дає? Це значно менша кількість осіб будуть проходити строкову службу, яку скоро назвуть базовою. Але від перестановки назв нічого не зміниться. Це ж, навпаки, гірше буде, якщо ми говоримо про майбутнє. Якщо ж ми говоримо про воєнний стан, про те, що зараз відбувається в Україні. Ми хочемо людей від 25 років місяць готувати й кудись відправляти. Але чи правильний це підхід з погляду військової підготовки, розуміння взагалі подій”, — сказав адвокат.

Він також заявив, що місяця підготовки для таких мобілізованих буде недостатньо для того, щоб навчити їх усіх тонкощів ведення війни.

“Їх там місяць будуть готувати і відправляють. Тобто місяця буде достатньо людині для того, щоб бути підготовленою до війни? Військових готують у спеціальних військових закладах роками для того, щоб людина не лише могла стріляти, а й психологічно була готова”, — заявив Кравець.

“Інформація про те, скільки молодих людей фізично не можуть виконувати бойові завдання — вона взагалі наявна у Збройних силах? І особи, які ухвалюють ці закони, взагалі мають уявлення, що відбувається на фронті? Як працює командування, як відбуваються розпорядження ресурсом на фронті”, — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років.

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