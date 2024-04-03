Адвокат жорстко висловився про зниження призовного віку: деталі

На думку Ростислава Кравця, зниження призовного віку може погано вплинути на українську армію й після війни.
Адвокат Ростислав Кравець розкритикував законопроєкт про зниження граничного віку призовників, який напередодні підписав Володимир Зеленський.
Про це пише УНІАН.
“Зменшили вік до 25 років. Не на час воєнного стану, а взагалі. А що це дає? Це значно менша кількість осіб будуть проходити строкову службу, яку скоро назвуть базовою. Але від перестановки назв нічого не зміниться. Це ж, навпаки, гірше буде, якщо ми говоримо про майбутнє. Якщо ж ми говоримо про воєнний стан, про те, що зараз відбувається в Україні. Ми хочемо людей від 25 років місяць готувати й кудись відправляти. Але чи правильний це підхід з погляду військової підготовки, розуміння взагалі подій”, — сказав адвокат.
Він також заявив, що місяця підготовки для таких мобілізованих буде недостатньо для того, щоб навчити їх усіх тонкощів ведення війни.
“Їх там місяць будуть готувати і відправляють. Тобто місяця буде достатньо людині для того, щоб бути підготовленою до війни? Військових готують у спеціальних військових закладах роками для того, щоб людина не лише могла стріляти, а й психологічно була готова”, — заявив Кравець.
“Інформація про те, скільки молодих людей фізично не можуть виконувати бойові завдання — вона взагалі наявна у Збройних силах? І особи, які ухвалюють ці закони, взагалі мають уявлення, що відбувається на фронті? Як працює командування, як відбуваються розпорядження ресурсом на фронті”, — додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років.
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