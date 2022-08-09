Адвокати розповіли про "хвилі" мобілізації та кого саме призивають в першу чергу

На службу під час загальної мобілізації та воєнного стану можуть призвати будь-кого із військовозобов'язаних.

Черговість призову на військову службу залежить від кваліфікаційних навичок громадян, але здебільшого від того, скільки військовослужбовців потрібно в ту чи іншу військову частину.

Про це розповіла адвокатка Віолета Монастирська, пише 24 канал.

"До прикладу, для комплектування бойових військових частин – обов'язковою вимогою є наявність досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Перевага все ж таки надається резервістам та колишнім учасникам АТО та ООС", - розповідає вона.

За її словами, в пріоритетне коло осіб для призову на військову службу також входять громадяни, які проходили термінову або контрактну службу до 2014 року.

Адвокатка Катерина Аніщенко також розповіла про поняття "хвилі мобілізації".

Так, за її словами, в першу чергу призивають людей з досвідом.

"Мережею поширюється інформація щодо "хвиль мобілізації". Але жодним законом не передбачено таке поняття "хвилі", а отже є Указ Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію" та Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", - зазначила вона.

У вказаних Законах зазначено, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина і це справа всього народу. Зробити свій внесок щодо збереження територіальної цілісності держави та мирного життя народу України є справою честі й обов'язком кожного громадянина.

"Тобто, про жодні хвилі та черги в них не йдеться. Разом з цим, Міністерство оборони не раз наголошувало, що у першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО й ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок тих військовослужбовців та військовозобов'язаних, хто вже відслужив. Тобто, перевага віддається особам з бойовим досвідом. Однак, це не означає, що без досвіду не будуть мобілізовувати", – пояснила Аніщенко.

Нагадаємо, очільник ТЦК підтвердив, що у межах загальної мобілізації можуть мобілізувати будь-якого здорового військовозобов'язаного або резервіста.

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