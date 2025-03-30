Адвокатка розповіла, у яких випадках можуть мобілізувати навіть з бронею

Бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

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Бронювання від мобілізації — це не абсолютний захист від призову, адже є ситуації, коли військовозобов’язаних мобілізують навіть попри наявність офіційної відстрочки.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко.

За її словами, деякі роботодавці обіцяють бронювання лише після проходження ВЛК, хоча закон цього не вимагає. Це стосується не тільки тих, хто має повторно підтвердити свою придатність до служби, а й працівників, які раніше взагалі не проходили військово-лікарську комісію.

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Адвокатка пояснює, що починаючи з 2024 року, всі військовозобов’язані повинні щороку проходити ВЛК. Наявність броні не звільняє від цього обов’язку — у разі відмови від медогляду в майбутньому можуть виникнути проблеми з отриманням нового бронювання.

За її словами, все залежить від типу повістки. Якщо бронь оформили під час проходження ВЛК після оновлення даних, то бойову повістку після медкомісії можуть не видати. Якщо ж бойова повістка була вручена раніше, але бронювання датоване передбаченим у ній терміном прибуття, варто звертатися до ТЦК для підтвердження права на відстрочку. Проте якщо бронь з’явилася після дати, зазначеної в бойовій повістці, мобілізація практично неминуча.

Тобто, після мобілізації бронювання вже не спрацює — військовозобов’язаному доведеться служити.

Наявність бронювання не завжди гарантує, що військовозобов’язаного не мобілізують. Судова практика підтверджує випадки, коли людей призивали навіть за наявності всіх необхідних документів. До кінця 2024 року бронь оформлювалася у вигляді паперових виписок від Мінекономіки, погоджених із Міноборони, однак працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) не завжди їх враховували. Це призводило до того, що людину могли мобілізувати попри наявність бронювання.

З кінця 2024 року запрацювала система електронного бронювання через застосунок «Дія». Проте, якщо дані про бронь не були автоматично «підтягнуті» в систему, особу все одно можуть мобілізувати, навіть якщо на руках є всі паперові документи.

Ще одна причина мобілізації заброньованих осіб — відсутність належної комунікації між роботодавцями та військкоматами. Якщо підприємство не подає регулярні звіти про військовозобов’язаних працівників, ТЦК і СП може просто не знати про бронь конкретної особи.

Адвокати рекомендують підприємствам направляти два звернення до ТЦК — за місцем реєстрації компанії та за місцем військового обліку працівника. Це дозволяє офіційно закріпити статус заброньованого і зменшити ризик неправомірної мобілізації.

Щодо того, як виглядає бронь від мобілізації та в якому вигляді її слід мати при собі — то це має бути роздрукована виписка з «Резерв+» про те, що особі надано бронювання. Також є спосіб, як перевірити бронь від мобілізації онлайн — це можна зробити через «Резерв+», куди підтягується інформація, чи заброньована людина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін надав бронь від мобілізації для нової категорії чоловіків.