Аеродром «Кіровське» до атаки / © із соцмереж

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У ніч проти суботи, 28 червня, дрони атакували аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

У результаті удару могли бути знищені склад із боєприпасами та об’єкти ППО. Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки.

У районі аеродрому вночі пролунало кілька вибухів, місцеві жителі повідомляли про проліт дронів і роботу росПВО.

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Про потужну пожежу на аеродромі, дим від якого було видно вранці, повідомляють наші передплатники із сіл Красносільське, Яскраве Поле, Трудолюбівка, селища Кіровське.

«Кримський вітер» опублікував відео, на якому видно пожежу і вибух боєкомплектів у районі аеродрому. Також, імовірно, уражено щонайменше один вертоліт і кілька винищувачів Су.

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

На аеродромі «Кіровське» у Криму пожежі після нічних вибухів / © Крымский ветер

Про пожежі також свідчать знімки із супутника NASA, які фіксують кілька осередків займання.

Міноборони країни-агресора стверджує, що «знищено» 10 безпілотників уночі та вранці 28 червня над захопленим росіянами Кримом.

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Дата публікації 13:36, 28.06.25 Кількість переглядів 52 Атака дронів нааеродром Кіровське в Криму – супутник зафіксував вибухи та пожежу

Аеродром Кіровське розташований на сході Криму. Перебуває в підпорядкуванні льотно-випробувального центру міноборони Росії імені Чкалова (в/ч 3865).

Варто зазначити, що у 2024 році вже повідомлялося про декілька атак на авіабазу в Кіровському.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.