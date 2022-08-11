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Аеродром у Криму після вибухів зафіксували на свіжих супутникових фото

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Аеродром у Криму після вибухів зафіксували на свіжих супутникових фото

Фото: Maxar Technologies

Ситуацію на військовому аеродромі "Саки" в Криму станом на 10 серпня зафіксувала компанія Maxar Technologies, зробивши супутникові знімки.

Так, на інфрачервоних фото аеродрому спалена рослинність зображена чорним або сірим кольорами, решта – червоним або рожевим. 

Про це пише Reuters.

Видання зауважило, що на супутникових фото видно три майже ідентичні кратери, які утворилися внаслідок точного удару по будівлях захопленої російськими окупантами авіабази "Саки" в Новофедорівці.

Ця авіабаза зазнала суттєвих ушкоджень внаслідок пожежі. На кадрах чітко видно згорілу оболонку щонайменше восьми знищених військових літаків.

Такий вигляд військовий аеродром у Новофедорівці мав 16 травня 2022 року / ©
Такий вигляд військовий аеродром у Новофедорівці мав 16 травня 2022 року
Інфрачервоний знімок Новофедорівки після вибухів 10 серпня 2022 року / ©
Інфрачервоний знімок Новофедорівки після вибухів 10 серпня 2022 року
Військовий аеродром у Новофедорівці, інфрачервоний знімок 10 серпня 2022 року / ©
Військовий аеродром у Новофедорівці, інфрачервоний знімок 10 серпня 2022 року
Новофедорівка, аеродром при звичайному світлі, 10 серпня 2022 року / ©
Новофедорівка, аеродром при звичайному світлі, 10 серпня 2022 року
Новофедорівка до вибухів, 16 травня 2022 року / ©
Новофедорівка до вибухів, 16 травня 2022 року
Новофедерівка після вибухів, 10 серпня 2022 року / ©
Новофедерівка після вибухів, 10 серпня 2022 року

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки". Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка" 

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка" 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3042
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