Аеродром у Криму після вибухів зафіксували на свіжих супутникових фото

Ситуацію на військовому аеродромі "Саки" в Криму станом на 10 серпня зафіксувала компанія Maxar Technologies, зробивши супутникові знімки.
Так, на інфрачервоних фото аеродрому спалена рослинність зображена чорним або сірим кольорами, решта – червоним або рожевим.
Про це пише Reuters.
Видання зауважило, що на супутникових фото видно три майже ідентичні кратери, які утворилися внаслідок точного удару по будівлях захопленої російськими окупантами авіабази "Саки" в Новофедорівці.
Ця авіабаза зазнала суттєвих ушкоджень внаслідок пожежі. На кадрах чітко видно згорілу оболонку щонайменше восьми знищених військових літаків.
Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки". Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.
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