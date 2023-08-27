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Аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів: пошкоджено багато літаків та систем ППО - ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів: пошкоджено багато літаків та систем ППО - ЗМІ

Аеродром у Курську на мапі / Фото: Google Maps

Росіяни збили лише 3 безпілотники.

У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО. 

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в СБУ. 

Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром. 

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря", - йдеться у повідомленні.

Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними, окупанти збили лише 3 БпЛА. 

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали джерела видання в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року у російському Курську пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
22к
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