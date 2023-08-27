Аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів: пошкоджено багато літаків та систем ППО - ЗМІ

У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в СБУ.

Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря", - йдеться у повідомленні.

Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними, окупанти збили лише 3 БпЛА.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали джерела видання в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року у російському Курську пролунали вибухи.

Читайте також: