Аеропорт Луганська після удару ATACMS зафіксували на фото з супутника: що пошкоджено

На летовищі були уражені щонайменше п'ять вертольотів окупантів, серед яких зокрема декілька Ка-52.

У Мережі з’явилися супутникові знімки аеропорту окупованого Луганська після атаки по ньому з боку ЗСУ ракетами ATACMS. На фото видно пошкоджену ворожу техніку.

Про повідомив проєкт "Схеми" та засновник спільноти Frontelligence Insight.

Пошкодження у луганському аеропорту після влаштованої 17 жовтня атаки зафіксувала компанія Planet Labs. Перший знімок летовища був зроблений 19 серпня, а другий – 18 жовтня. Так, на другому фото помітні обгорілі місця на та руйнування.

Супутниковий знімок аеропорту в Луганську після атаки з боку ЗСУ / Фото: Planet Labs

Супутниковий знімок аеропорту в Луганську після атаки з боку ЗСУ / Фото: Planet Labs

Засновник спільноти Frontelligence Insight, повідомив, що відповідно до знімків від Planet Labs, на російській авіабазі під Луганськом були вражені щонайменше п'ять вертольотів, серед яких були декілька Ка-52.

Супутниковий знімок аеропорту в Луганську після атаки з боку ЗСУ / Фото: Planet Labs

Ступінь пошкодження кожного авіасудна оцінити важко, адже елементи ураження касетних ATACMS – досить мініатюрні M74 діаметром 6 см та завважки 600 г кожний. Водночас припускається, що навряд чи всі вертольоти перебувають у льотному стані.

На знімках також видно, що в деяких російських вертольотів бракує лопатей. Помітні і сліди витікання паливно-мастильних матеріалів.

Супутниковий знімок аеропорту в Луганську після атаки з боку ЗСУ / Фото: Planet Labs

Супутниковий знімок аеропорту в Луганську після атаки з боку ЗСУ / Фото: Planet Labs

Зауважимо, напередодні з’явилися супутникові знімки від Planet Labs аеропорту в Бердянську, який теж був атакований ЗСУ. На фото помітні місця ураження та зафіксований стан частини злітної смуги, де раніше були гелікоптери.

Нагадаємо, українські війська 17 жовтня вперше застосували на фронті американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ними ударів по гелікоптерах та обладнанню окупованих росіянами аеродромів Бердянська та Луганська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ATACMS уже тут! Паника у россиян! Ракет много не бывает! | Игнат

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