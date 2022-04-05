Аеророзвідка "Азова" зняла момент, як російські окупанти стріляють у бік мешканця Бучі

Доля потерпілого невідома.

Бійці "Азова" провели аеророзвідку, на яку потрапив момент, як російські окупанти стріляють в бік мирного мешканця у Бучі.

Відео опублікувало "Суспільне новини".

На ролику видно, як містом біжить місцевий мешканець. За кількасот метрів від нього стоїть ворожа техніка. Коли людина підбігає до перехрестя вулиці, у її бік кілька разів стріляють окупанти. Сам інцидент стався 3 березня.

“Після оприлюднених фото з міста Міноборони Росії заявило, що Україна влаштувала провокацію, а тіла на вулицях з’явились лише після деокупації. Нам у коментарі начальник ритуальної служби Бучанської громади Сергій Капличний сказав, що перші поховання людей в місті почались 10 березня з дозволу російських військових”, - пише “Суспільне новини”.

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