Аеророзвідка ефектно знищила російський "Муром-М" на Харківщині (відео)

Цей ворожий комплекс міг "бачити" українських військових на відстані в 10 км.

На Харківщині українські прикордонники-аеророзвідники знищили російський комплекс спостереження "Муром-М".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонники-аеророзвідники влучили по ворожому комплексу "Муром-М" з FPV-дрона. Момент яскравої атаки був зафіксований на відео.

Додамо, "Муром-М" – пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу і техніку. Комплекс оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км. Там також встановлений тепловізор, здатний виявляти авто за 8 км та людей за 4 км.

Прикордонники показали відео, як знищили ворожий "Муром-М" на Харківщині

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Авдіївському напрямку ЗСУ провели бій дронами з російськими окупантами.

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