Аеророзвідка готова виготовляти і українські "Байрактари", аби лише не стримували корупція і застарілі процедури

Небесний жах для ворогів – аеророзвідка України має сьогодні 8 років від моменту створення. Дрони не тільки підвищують ефективність роботи армійців, але й бережуть їхні життя.

Колись ідея кількох волонтерів із одним дроном перетворилася на цілий аерорух: без вмінь та знань якого нині важко уявити українську армію, йдеться в ТСН.

Вона наче очі нашої армії, збирає дані, корегує артилерію, або передає ворогу..."подаруночки". Аеророзвідники переконують, що це те, що називають війною майбутнього. Пробитий дрон десь на Миколаївщині – це прикро, але не проблема. «Дрон дозволяє зберегти життя людей. Тобі не треба йти прямо до ворога, залазити десь на дерево, в бінокль роздивлятися його. Як раніше працювали», – розказує аеророзвідник.

А ще у рази швидше, для більшості розвідзавдань достатньо: навченого бійця, дрона з оптикою, і тепловізора за потреби.

«Крім безпосередньо управління, треба мати певні тактичні навички: де безпечно злетіти, щоб коли почнеться обстріл, ти знав, де ховатись, як відходити, де має бути прикриття. Також є певні нюанси, як не втратити дрон. Оскільки ворог активно використовує радіоелектронну боротьбу», – каже пілот БПЛА Євген.

Всі ці знання – то власний досвід аеророзвідки: гіркий і ні, але який привів до сотень професійно навчених розвідників та корегувальників артилерії, операторів бойових дронів, фахівців не лише з підбирання безпілотників, а й створення власних, нерідко ударних. Сьогодні діяльність аеророзвідки має відголос практично в кожному армійському підрозділі, на кожному відрізку фронту.

Та починалося все з одного цивільного дрона і розмови у одній кімнаті чотирьох молодих людей, які познайомилися на Майдані. Ідею аеророзвідки подав Володимир Кочетков, на позивний "Чубака", який вже був в АТО. «Вова був основним носієм ідеології, і він був прапором аеророзвідки, у такому – правильному сенсі. Він його просував всюди, де був. І в Генштабі, і на місцях у ротах, і в якихось бригадах. Були випадки, коли Вова заходив до намета, виходив із нього, і командири у такі. "Ну, напевно, якийсь генерал, хрін його знає, треба робити все, що сказав чувак". І робили», – співзасновник ГО "Аеророзвідка" Дмитро Лісенбарт.

Волонтерський рух аеророзвідки зміг швидко достукатись до армійського керівництва. І стати військовою частиною розвідників з БПЛА. Але "Чубака" цього не дочекався, він загинув на фронті. «Я чесно відчуваю, що навіть після загибелі Володі кожна його частинка, вона якось зарядила його оточення, і вони продовжили його справу», – кажуть друзі воїна.

Аеророзвідник Євген Трегубов зараз на фронті, він автор фільму "Небесний координатор", так називають натхненника руху – Володимира Кочеткова, який вмів об'єднувати небайдужих. «Аеророзвідка – це потужна структура, яка і далі впроваджує інновації...», – кажуть у фільмі. Подекуди навіть виходячи за рамки своїх прямих завдань – польотів, тим що з ними пов'язано.

«Розробляється система інформаційної обізнаності. Це такий програмний продукт, який міняє оці карти паперові, штабні, на яких малюють стрілочки: "Отут ми наступаємо – отут ми відступаємо". Це сучасний натівський продукт, який вже наразі готовий. Ну, його вже давно застосовують, але... от зараз це вже офіційно. Є ще проєкт "Камери". Вони встановлені по лінії фронту, не зовсім "аеро", але розвідка. У нас є великий дрон, ударний, який розробляється із 14-го року, він уже досить давно і успішно працює. Зараз у нас є спроба зробити, щоб це був вже потік», – кажуть фахівці.

Але попри це, у аеророзвідці кажуть: кількість такої техніки недостатня. А підхід до управління варто змінювати. « Українці самоорганізувалися, виросли виробництва, які роблять борти різного класу, і ці борти уже на полі бою. Для уураїнців зробити шось на зразок «Байрактара» не є неможливим. Проблемою є: менеджмент, корупція, застарілі процедури», – каже співзасновник ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар.

І це також одне з завдань, яке намагається вирішити аеророзвідка. І разом із нею різні підрозділи Збройних сил, які вже успішно діють в небі самотужки. «Те, що ініціювалося у 14-15 роках, зараз це не є якоюсь власністю аеророзвідки, що ми от щось зробили і це наше, – ні. Та ідея, що це має бути у війську, на потоці, що у бригадах створюються підрозділи, що користуються нашим досвідом, і вже самі навіть дещо крутіше роблять, я дуже пишаюся цим», – каже пілот БПЛА Євген Трегубов.

Знань та умінь аеророзвідників нині потребують не лише військові. Є чимало звернень від поліції та рятувальників, для інспекції місць катастрофи, для евакуації мирного населення. А бо ж просто піднімають над містами український стяг. І працюють поштарями, що розсилають українцям на тимчасово окупованих територіях листівки. Нагадуючи ворогам, чия це земля.

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