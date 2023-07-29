Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
549
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк: з'явилося відео

Знищений аеророзвідкою 27 Печерської бригади Нацгвардії ворожий танк / Фото: скриншот з відео

Нацгвардійці вдало попрацювали на Бахмутському напрямку.

Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Не знаєте, що подивитися суботнього вечора? Гляньте, як аеророзвідники 27-ої Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк. Насолоджуйтеся запальною роботою наших бійців", - написав міністр під відео.

⚡️Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк #аеророзвідка #національнагвардія #нгу #мвс

Опубліковано 27 Печерська бригада Національної гвардії України Субота, 29 липня 2023 р.

Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
549
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація