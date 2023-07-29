Аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк: з'явилося відео

Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Не знаєте, що подивитися суботнього вечора? Гляньте, як аеророзвідники 27-ої Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк. Насолоджуйтеся запальною роботою наших бійців", - написав міністр під відео.

⚡️Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк #аеророзвідка #національнагвардія #нгу #мвс Опубліковано 27 Печерська бригада Національної гвардії України Субота, 29 липня 2023 р.

Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.

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