Аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк: з'явилося відео

Нацгвардійці вдало попрацювали на Бахмутському напрямку.
Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
"Не знаєте, що подивитися суботнього вечора? Гляньте, як аеророзвідники 27-ої Печерської бригади Нацгвардії на Бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк. Насолоджуйтеся запальною роботою наших бійців", - написав міністр під відео.
⚡️Аеророзвідники 27 Печерської бригади Нацгвардії на бахмутському напрямку влучними пострілами знищили російський танк #аеророзвідка #національнагвардія #нгу #мвсОпубліковано 27 Печерська бригада Національної гвардії України Субота, 29 липня 2023 р.
Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.
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