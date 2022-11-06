Аеророзвідка показала роботу своїх "пташок", які допомагають чинити смерть окупантам

Аеророзвідка показала ТСН роботу своїх "пташок", які допомагають чинити смерть окупантам.

Знайти ворога, повідомити координати, скоригувати вогонь, підтвердити знищення - така щоденна робота українських повітряних розвідників. Своїми "пташками" бійці прочісують кожен кілометр фронту, а також тили ворога, аби бачити його розташування та переміщення. Росіяни добре знають, як влучно працює наша артилерія в зв’язці з безпілотником у небі, тому не шкодують снарядів проти операторів дронів.

Одна з груп працюють з "Лелеками"- українськими безпілотними комплексами. Їх складають на місце немов конструктор і ще на землі перевіряють кожен механізм. Окрім погоди єдина річ, яка може перешкодити роботі, інформація, що окупант насторожі.

"Виставляється на комп'ютері, який маршрут, де він, що буде перевіряти і слідкувати за показаннями. Заглушать, не заглушать, потрібно чітко вчасно повернення зробити, тому що засоби радіоелектронної боротьби їхні працюють", - каже аеророзвідник "Фелікс".

Інші бійці розвідки мають апарат іноземний, називають його "Матрац". Об’єктив дрону працює небесним прицілом для артилерії. В режимі реального часу розвідники інформують артилеристів, куди треба цілити. "Дуже багато вони наставили на полях гаубиць, ну ми кожен день по 2 по 3 гаубиці знищували і їхні підрозділи також", - каже аеророзвідник "Рибак".

Та кожен такий виліт - це смертельна небезпека для всієї команди аеророзвідників. Щойно "пташка" підіймається в небо і вона, і оператори одразу стають дуже бажаною ціллю для росіян. "У них є аероскоп, аероскоп ваявляє точку злету, де знаходиться дрон і відповідно вони вираховують координати і наводять туди артилерію", - розповідають бійці.

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