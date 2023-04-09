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Аеророзвідка знищила спостережний пункт окупантів на Донеччині (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
819
Час на прочитання
1 хв
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Аеророзвідка знищила спостережний пункт окупантів на Донеччині (відео)

Фото: скриншот з відео

Росіяни розмістили свій спостережний пункт на териконі.

У Донецькій області аеророзвідники ліквідували спостережний пункт росіян, який окупанти розмістили на териконі.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сили ЗСУ. 

"На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрона-камікадзе (відео).

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Дата публікації
Перегляди
819
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