Аеророзвідка знищила спостережний пункт окупантів на Донеччині (відео)

У Донецькій області аеророзвідники ліквідували спостережний пункт росіян, який окупанти розмістили на териконі.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сили ЗСУ.

"На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрона-камікадзе (відео).

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