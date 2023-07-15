Аеророзвідники-прикордонники ефектно знищили будинок з окупантами: відео

Держприкордонслужба оприлюднила відео моменту знищення будівлі для відпочинку російських загарбників.
Аеророзвідники-прикордонники завдали вогневого ураження по будинку з розташуванням особового складу окупантів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook 15 липня.
"Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди", - йдеться у дописі Держприкордонслужби під відео.
Будинок жахів для окупантів
Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюдиОпубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 15 липня 2023 р.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили колону російської техніки у Запорізькій області американськими керованими ракетами GMLRS.
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