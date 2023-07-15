Аеророзвідники-прикордонники ефектно знищили будинок з окупантами: відео

Аеророзвідники-прикордонники завдали вогневого ураження по будинку з розташуванням особового складу окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook 15 липня.

"Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди", - йдеться у дописі Держприкордонслужби під відео.

Будинок жахів для окупантів Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 15 липня 2023 р.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили колону російської техніки у Запорізькій області американськими керованими ракетами GMLRS.

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