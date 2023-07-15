Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аеророзвідники-прикордонники ефектно знищили будинок з окупантами: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
635
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аеророзвідники-прикордонники ефектно знищили будинок з окупантами: відео

Момент знищення будинку з військовими РФ / Фото: скриншот з відео

Держприкордонслужба оприлюднила відео моменту знищення будівлі для відпочинку російських загарбників.

Аеророзвідники-прикордонники завдали вогневого ураження по будинку з розташуванням особового складу окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook 15 липня.

"Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди", - йдеться у дописі Держприкордонслужби під відео.

Будинок жахів для окупантів

Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди

Опубліковано Державна прикордонна служба України Субота, 15 липня 2023 р.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили колону російської техніки у Запорізькій області американськими керованими ракетами GMLRS. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
635
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація