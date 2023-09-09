Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії знищили модну російську ВВС "Солнцепек".

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він показав відео, на якому видно, як українські воїни влучно скинули на російську техніку вибухівку. "Солнцепек" зайнявся тієї ж секунди і горів, найімовірніше, ще дуже довго.dummy

"Припекли "Солнцепек". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога", - підписав відео Клименко.

Аеророзвідники влучно відпрацювали по російському "Солнцепеку"

Нагадаємо, українські військові завдяки влучному удару знищили купку російських окупантів, які ховалися в лісосмузі. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом ЗСУ”.

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