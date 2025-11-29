Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод: Сили оборони уразили жирні цілі росіян

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора.

Це підтвердив Генштаб.

«У місті Таганрог Ростовської області уражалися потужності авіаремонтному заводу „ТАНТК ім. Г.М. Берієва“, де здійснюється модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

«Підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту „Туапсе“ в Краснодарському краї», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.