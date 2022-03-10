"Ага, зараз. Хрін вам": Аваков відреагував на свою "смерть" у російських ЗМІ

"Ага, зараз. Хрін вам": Аваков відреагував на свою "смерть" у російських ЗМІ

Ексміністр внутрішніх справ нібито загинув в Харкові під час авіаобстрілу.

Ексочільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на російський фейк про те, що він загинув під час обстрілу Харкова армією РФ.

У своєму Twitter Аваков записав відеоповідомлення, у якому прокоментував черговий російський фейк.

За словами колишнього міністра внутрішніх справ, наразі він перебуває у Києві, а не d Харкові, як пишуть російські пропагандистські засоби інформації.

Тут рашистские сми разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. - путин, бешеная собака - не дождёшься! Я работаю для победы своей страны и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживём до твоего позорного конца! Слава Україні!❤️ pic.twitter.com/ElvKGF9btr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 10, 2022

"Ага, зараз! Спочатку хочу побачити, як здохне Путін. Я тут, у Києві. І хрін вам. Я спочатку хочу побачити, як здохне Путін, розвалиться ця смердюча імперія, а Україна процвітатиме і переможе. Так і буде! А я, разом із багатьма українцями, тут, у Києві. І хрін у вас щось вийде, товариші-пропагандисти. Якщо доведеться, то заберемо з собою дуже багатьох. Слава Україні!" - сказав Арсен Аваков у своєму повідомленні.