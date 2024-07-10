Агент "АТЕШ" з числа військових РФ показав тренувальну базу окупантів на Луганщині – відео, координати

Партизан руху "АТЕШ" розвідав велику тренувальну базу окупаційних військ Росії в Луганській області. Так, агент руху з числа військовослужбовців РФ провів розвідку тренувальної бази всього в 30 км від Слов'яносербська.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram.

"Тут російські окупаційні війська готують свої штурмові групи. За словами агента, на навчаннях однієї з таких груп при відпрацюванні стрільб, було з необережності смертельно поранено одного з військовослужбовців Росії", - йдеться у повідомленні.

Координати тренувальної бази окупантів на Луганщині / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани додали, що крім штурмових груп, тут також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону, навчатися можуть і танкісти, зокрема проходити обкатку на танках.

Координати тренувальної бази: 47.13591, 36.97634

"На цій базі щомісяця до тисячі людей інтенсивно навчаються, щоби служити агресивним інтересам ворога. Ми зібрали потрібну інформацію для того, щоб ускладнити або унеможливити навчання ВС РФ на цьому полігоні", - наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростові-на-Дону, яка з'єднує РФ та Маріуполь – які наслідки.

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