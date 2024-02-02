Агент українського походження: в Німеччині викрили російського шпигуна, який працює на ФСБ

В Німеччині викрили російського шпигуна, який працює на ФСБ. Виявилося, що у шпигунстві підозрюють російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, The Insider та Der Spiegel провело розслідування, яке показало, що в Німеччині виявили російського шпигуна, який працює на ФСБ. Ним виявився політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко.

“Сергієнко, працюючи помічником депутата від партії “Альтернатива для Німеччини” Євгена Шмідта, був у тісному контакті з офіцером ФСБ. За даними журналістів, контактною особою у спецслужбі був полковник Ілля Вечтомов, який працює у Дев'ятому управлінні П'ятої служби ФСБ – вона відповідальна за Україну”, - пише видання.

Що цікаво, влітку минулого року Spiegel вже писало, що Сергієнко їздить до Москви, обговорює там можливості уповільнення постачання німецьких танків ЗСУ та бере участь у пропагандистських ток-шоу.

“Згодом The Insider вдалося отримати доступ до особистого листування Сергієнка. З неї випливає, що він звітував про свої дії перед московським куратором, погоджував свої дії, а також отримував фінансування. За даними Spiegel, влада Німеччини намагається позбавити Сергієнка отриманого ним у 2022 році німецького громадянства, оскільки під час подачі документів він пред'явив лише український паспорт і приховав російський”, - пише BILD.

Водночас сам шпигун заперечує свої будь-які зв’язки з РФ. Депутат Шмідт, помічником якого працює Сергієнко, заявив, що не відповідатиме на “бездоказові підозри”. При цьому адміністрація Бундестагу розпочала внутрішню перевірку щодо Сергієнка: тепер йому, зокрема, заборонено переміщатися будівлею парламенту.

Нагадаємо, що Західне видання написало, що США і Німеччина гальмують вступ України до НАТО.

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