Агентка РФ, яка коригувала удари по Кривому Рогу, загриміла за ґрати – який вирок

Російську агентку, яка коригувала удари по Кривому Рогу за допомогою дронів "Орлан", засудили до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними військової контррозвідки, основними цілями Росії були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рогу.

Слідство встановило, що за координатами зрадниці російські куратори направили на дорозвідку місцевості безпілотник "Орлан".

У разі підтвердження розвідданих агентки, окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів.

"Але співробітники СБУ спрацювали на випередження: викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності і покроково задокументували злочинні дії. Це дозволило своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ, збити ворожий дрон-розвідник і запобігти повітряному удару", - йдеться у повідомленні.

Після цього російську агентку, яка готувалась до виконання нового завдання ФСБ, затримали.

Зловмисницею виявилась місцева жителька, яку у березні 2023 року дистанційно завербувала ФСБ.

Для збирання розвідданих жінка обходила територію міста та приховано фотографувала "потрібні" об’єкти. Потім отримані відомості переправляла окупантам через анонімний чат у популярному месенджері.

За кожне виконане завдання зрадниця отримувала на банківську картку грошову "винагороду" від російської спецслужби.

Під час обшуків у помешканні ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон та комп’ютер із доказами її листування з фсб. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" російські гроші.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську агентку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну).

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