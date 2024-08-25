Агентурна мережа України зростає: Буданов назвав три мотиви для співпраці з розвідкою

Начальник ГУР розповів, як працює українська агентурна розвідка.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов описав деякі професійні прийоми під час роботи української розвідки та руху опору на окупованих територіях.
Про це йшлося у розмові начальника ГУР МОУ Кирила Буданова із авторами матеріалу "NV", повідомили у ГУР МО України.
За словами керівника спецслужби, будь-яка операція у ворожому тилу починається з так званої "розробки" — пошуку людей, схильних до співпраці, та їх подальшого вербування.
За словами Буданова, агентурна мережа України зростає.
Він також назвав три мотиви для співпраці з розвідкою:
- матеріально-фінансовий,
- ідейно-патріотичний,
- ненависть до третьої особи або спільний ворог.
"Все, що ви будете так чи інакше "крутити", призведе до одного з цих варіантів", — зазначив Кирило Буданов.
Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які події відтермінували масовані удари РФ по Україні.