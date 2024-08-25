Агентурна мережа України зростає: Буданов назвав три мотиви для співпраці з розвідкою

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов описав деякі професійні прийоми під час роботи української розвідки та руху опору на окупованих територіях.

Про це йшлося у розмові начальника ГУР МОУ Кирила Буданова із авторами матеріалу "NV", повідомили у ГУР МО України.

За словами керівника спецслужби, будь-яка операція у ворожому тилу починається з так званої "розробки" — пошуку людей, схильних до співпраці, та їх подальшого вербування.

За словами Буданова, агентурна мережа України зростає.

Він також назвав три мотиви для співпраці з розвідкою:

матеріально-фінансовий,

ідейно-патріотичний,

ненависть до третьої особи або спільний ворог.

"Все, що ви будете так чи інакше "крутити", призведе до одного з цих варіантів", — зазначив Кирило Буданов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, які події відтермінували масовані удари РФ по Україні.

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