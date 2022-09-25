Агітаційно-примусові "референдуми" та протидія силам української оборони: яка ситуація на півдні

Ситуація у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів. Не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подворові обходи, де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Більшість населення уникає контакту з цими, так званими мобільними пунктами голосування, і не бажає брати участі в політичному фарсі.
Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони. Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування наших військ.
Протягом бойового дня ворогом завдано 4 авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.
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