Агітувала за "рускій мір" та носила "георгіївську" стрічку: на Дніпропетровщині затримали зрадницю

Агітувала за "рускій мір" та носила "георгіївську" стрічку: на Дніпропетровщині затримали зрадницю

На Дніпропетровщині затримали двох осіб, підозрюваних у розвідувально-підривній діяльності. Одна з них - жінка, яка у Синельниківському районі агітувала за "рускій мір" та носила заборонену "георгіївську" стрічку.

Про це 28 квітня повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Загалом за минулу добу на Дніпропетровщині поліцейські перевірили 260 осіб на причетність до диверсійно-розвідувальних груп.

Також розкрито 18 злочинів. Зокрема, у Дніпрі затримано порушника комендантської години, який перебував у розшуку поліцією Черкаської області за скоєння пограбування. А у Кривому Розі затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус "Opel" місцевої жительки.

Нагадаємо, зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

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