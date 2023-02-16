Агітував за "приєднання" до Росії і допомагав окупантам: в Україні засудили священника

Загалом від початку війни СБУ відкрила 52 кримінальні справи, фігурантами яких є 55 священників.

Настоятеля однієї з парафій УПЦ МП Лиманської громади Донецької області засудили до 7 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, священник УПЦ МП під час окупації регіону публічно підтримав російських окупантів та закликав місцевих співпрацювати з агресором.

"Він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації. Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань рф", - йдеться у повідомленні.

Колаборанта у рясі затримала СБУ після деокупації регіону. Йому інкримінували ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Священника засудили до 7 років позбавлення волі.

У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Обшуки в УПЦ МП

Напередодні в Україні пройшли масштабні обшуки в єпархіях Московського патріархату. Там співробітники СБУ виявили документи, літературу та агітаційні матеріали, які виправдовували війну Росії проти України та масові вбивства українців.

За цим фактом проти ряду священників були запровадженні санкції та відкриті кримінальні провадження.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала, що Українська православна церква (Московського патріархату) досі має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою, очільник якої патріарх Кирило відкрито закликає росіян до вбивств українців.

Країна-терористка Росія уже заявила про "утиски" Української православної церкви Московського патріархату в Україні і вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН.

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