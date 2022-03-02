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Агітував за Росію та проти "бендерівців" на Львівщині: у поїзді затримали диверсанта

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Агітував за Росію та проти "бендерівців" на Львівщині: у поїзді затримали диверсанта

"Укрзалізниця"

Диверсанта передали поліції.

У потягу залізничники спільно з пасажирами затримали диверсанта, який агітував за Росію та проти "бендерівців" на території Львівської області. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

"У 6-му поїзді, вагоні номер 7, пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта. Його викрили через необачну спробу почати агітацію за "русский мир" та проти "бендерівців". Не зорієнтувавшись, пасажир робив це на Львівщині. Всі пасажири УЗ знають, наскільки уважними до проблем людей є провідники. Якщо в купе хтось відкриває зіпсовану консерву, провідник обов’язково допоможе її знешкодити та викинути. З диверсійною консервою сталося те саме, адже в наших провідників залізні нерви", - йдеться у повідомленні. 

Пасажира, який порушував правила проїзду в умовах військового стану затримали, знешкодили й передали правоохоронцям у Дубно.

"Укрзалізниця" від початку воєнного стану дотримується пріорититету безпеки пасажирів. Інформаційної безпеки це теж стосується.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році
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