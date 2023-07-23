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Агресивні плани Кремля не змінилися: значна частина населення країни-агресорки підтримує війну — ГУР

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Агресивні плани Кремля не змінилися: значна частина населення країни-агресорки підтримує війну — ГУР

Чинна влада Росії без вагань використає мобілізаційний потенціал для досягнення своїх агресивних цілей / Фото: Associated Press

Представник української розвідки заявив, що у Росії триває прихована мобілізація.

Чинна влада Росії без вагань використає мобілізаційний потенціал, який є у держави-агресорки, щоб досягнути своїх цілей. Плани РФ щодо України від початку повномасштабного вторгнення не змінилися. 

Про це заявив в інтерв'ю "Ми — Україна" заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. 

За його словами, в Росії й тепер відбувається прихована мобілізація. 

“Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є, і якщо буде необхідно, вони його використають, не зважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії", - наголосив представник української розвідки. 

До того ж, як зауважив Вадим Скібіцький з посиланням на соціологічні дослідження, дуже великий відсоток населення РФ виступає за те, щоб війна була продовжена. Така ситуація дозволяє Кремлю не змінювати своїх агресивних намірів. 

"Плани прості: контроль над нашою територією, нашою державою і позбавлення нашого народу держави", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, більшість росіян здебільшого підтримують війну, яку розпочав Кремль в Україні, та готові до того, що вона триватиме довго. Такі результати опитування опублікувала незалежна російська дослідницька організація “Левада-центр".

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Дата публікації
Перегляди
1746
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