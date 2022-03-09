Агресія Путіна має стиль фашистів – історики з Тель-Авівського університету

Президент РФ тривіалізував пам’ять про Голокост, зазначили історики.

Історики з Центру Кантора при Університеті Тель-Авіва засудили неспровоковане вторгнення Росії до України та "боягузливі ввоєнні злочини", скоєні за вказівкою президента Володимира Путіна.

Про це повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін з посиланням на отриману від вчених заяву.

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"Агресія, яка має стиль фашистів, протистоїть одним з найважливіших моральних уроків, які людство повинно було винести з нацистського періоду, зокрема святості людського життя та суверенітету демократичних, мирних націй. На руках у Путіна кров тисяч жертв, зокрема дітей. Його політика становить екзистенційну загрозу світовій демократії, миру та безпеці", – йдеться в заяві.

Історики також назвали Путіна спотворювачем Голокосту.

"Щоб додати образу до травми, стверджуючи, що нинішня Україна з її єврейським президентом є нацистською, Путін тривіалізував пам’ять про Голокост. Він повністю дискредитував свої минулі зобов’язання по боротьбі з антисемітизмом і зарахував себе до сумнозвісної групи спотворювачів Голокосту", – наголошується в заяві істориків.

Там додали, що євреї свого часу дізналися, що фашистські режими часто становлять найбільшу загрозу їхньому існуванню, а демократія –­ найкраща гарантія їхнього добробуту.

"Як студенти історії, ми знаємо, що є час для нюансів і час для ясності. Тож чітко виступаємо проти воєнних злочинів, утисків і погроз Путіна", – резюмували автори заяви.

Підписанти заяви:

Професор Урія Шавіт, керівник Центру Кантора.

Професор Діна Порат, засновник Центру Кантора.

Доктор Джованні Куер, керівник проєкту, Центр Кантора.

Доктор Карл Йонкер, дослідник, медіадиректор Центру Кантора.

ТСН.ua