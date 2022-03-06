Агресію Росії не засуджує, але й не заохочує, а енергоносії купуватиме: Подоляк пояснив позицію Китаю

Агресію Росії не засуджує, але й не заохочує, а енергоносії купуватиме: Подоляк пояснив позицію Китаю

Він упевнений, що Китай не підтримає ембарго на купівлю російської нафти та газу.

Щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

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"Китай, в принципі, як завжди обережний. Я думаю, що Китай у якийсь момент перейде у бік засудження російської експансії... Україна важлива для Китаю", - зазначив він.

За словами Подоляка Китай висловить свою позицію вже протягом 5-6 днів.

"Він (Китай - ред.) завжди трохи відстрочений. Можливо, це хороша стратегія, тому що Китай отримає, у будь-якому разі, плюсові дивіденди від ситуації, що склалася", - припускає Подоляк.

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За словами радника глави Офісу президента, Росія стане менш важливим гравцем на глобальній карті, а Китай займе набагато важливішу позицію – справді стане контргравцем не лише для США.

"Але він купуватиме російські енергоносії, тому що Китай у цьому плані досить передбачуваний. Їм все одно. А Росія буде змушена продавати дуже дешево", - резюмував він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США працюють зі своїми союзниками в Європі, щоб розглянути можливість заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати країну за її неспровоковане вторгнення в Україну.