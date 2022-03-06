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Агресію Росії не засуджує, але й не заохочує, а енергоносії купуватиме: Подоляк пояснив позицію Китаю

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Агресію Росії не засуджує, але й не заохочує, а енергоносії купуватиме: Подоляк пояснив позицію Китаю

Китай, прапор Китаю, КНР / Associated Press

Він упевнений, що Китай не підтримає ембарго на купівлю російської нафти та газу.

Щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній. 

"Китай, в принципі, як завжди обережний. Я думаю, що Китай у якийсь момент перейде у бік засудження російської експансії... Україна важлива для Китаю", - зазначив він.

За словами Подоляка Китай висловить свою позицію вже протягом 5-6 днів.

"Він (Китай - ред.) завжди трохи відстрочений. Можливо, це хороша стратегія, тому що Китай отримає, у будь-якому разі, плюсові дивіденди від ситуації, що склалася", - припускає Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента,  Росія стане менш важливим гравцем на глобальній карті, а Китай займе набагато важливішу позицію – справді стане контргравцем не лише для США. 

"Але він купуватиме російські енергоносії, тому що Китай у цьому плані досить передбачуваний. Їм все одно. А Росія буде змушена продавати дуже дешево", - резюмував він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США працюють зі своїми союзниками в Європі, щоб розглянути можливість заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати країну за її неспровоковане вторгнення в Україну.

У Росії вже відчувають на собі санкції від Америки та ЄС

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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