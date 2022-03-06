Агресію Росії не засуджує, але й не заохочує, а енергоносії купуватиме: Подоляк пояснив позицію Китаю

Він упевнений, що Китай не підтримає ембарго на купівлю російської нафти та газу.
Щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.
Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
"Китай, в принципі, як завжди обережний. Я думаю, що Китай у якийсь момент перейде у бік засудження російської експансії... Україна важлива для Китаю", - зазначив він.
За словами Подоляка Китай висловить свою позицію вже протягом 5-6 днів.
"Він (Китай - ред.) завжди трохи відстрочений. Можливо, це хороша стратегія, тому що Китай отримає, у будь-якому разі, плюсові дивіденди від ситуації, що склалася", - припускає Подоляк.
За словами радника глави Офісу президента, Росія стане менш важливим гравцем на глобальній карті, а Китай займе набагато важливішу позицію – справді стане контргравцем не лише для США.
"Але він купуватиме російські енергоносії, тому що Китай у цьому плані досить передбачуваний. Їм все одно. А Росія буде змушена продавати дуже дешево", - резюмував він.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США працюють зі своїми союзниками в Європі, щоб розглянути можливість заборони імпорту російської нафти, щоб ще більше покарати країну за її неспровоковане вторгнення в Україну.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.