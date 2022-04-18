"Агресор вчиняє акції геноциду, ціллю є мирні мешканці": Садовий прокоментував ракетний удар по Львову

Внаслідок влучиння ракет семеро людей загинули.
У Львівській області всі міста та села перебувають в однаковій ситуації. Російські окупанти вчиняють акції геноциду українського народу.
Про це повідомив міській голова Львова Андрій Садовий.
“Агресор вчиняє акції геноциду, його ціллю є люди – мирні мешканці. У Маріуполі тисячі невинних людей, яких вбили. Їх не можна навіть поховати по християнських канонах. Те, що відбулося в Бучі, Гостомелі”, - наголосив Андрій Садовий.
Під час влучення ракет, які російські окупанти випустили по Львову 18 квітня, загинули мирні та працюючі люди.
“Це є свідоме знищення українців. Вони це роблять прицільно, атакуючи цивільні об'єкти. Росія має бути в тотальній ізоляції, тому що вчиняє акт геноциду”, - підкреслив міській голова Львова.
Він також додав, що ворог хоче зробити нас рабами, але ми вільні люди і будемо битися до останнього, будемо захищатися.
Нагадаємо, що внаслідок влучиння ракет семеро людей загинули, 11 зазнали поранень, серед них дитина.
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