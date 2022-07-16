Агресорка Росія ракетами обстріляла Костянтинівку (фото)

Армія агресорки Російської Федерації вдарила по Костянтинівці у Донецькій області.

Зранку суботи, 16 липня, терористи завдали ракетного удару по місту. Росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, а аткож атакували промислові об'єкти.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі", - йдеться у повідомленні очільника області.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

Читайте також: