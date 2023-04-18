Агресорка Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" в акваторії

В морській акваторії є 24 "Калібри".

По обіді у вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська збільшили кількість носіїв ракет у Чорному морі.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Станом на 13.00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох", - йдеться у його повідомленні.

Наразі в акваторії моря зафіксовано два надводних і два підводних ракетоносії. Загалом вони можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".

До слова, зранку 18 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що в Чорному морі перебувають один надводний та два підводних кораблі російського флоту, які мають 16 ракет.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк попередила, що Росія може готувати масований удар по Одесі на 2 травня. Протягом останнього часу окупанти не здійснювали атак по регіону.

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