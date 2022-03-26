Агутін на концерті у Москві заговорив про війну та заявив, що нормальним людям хочеться миру

Агутін на концерті у Москві заговорив про війну та заявив, що нормальним людям хочеться миру

Артист сказав, що лише з часом росіяни зрозуміють, що насправді відбувається.

Російський музикант Леонід Агутін вчора, 25 березня, дав концерт у Москві.

Під час виступу артист заговорив про війну. Він сказав, що військові дії мають негайно припинитися, адже нормальні люди хочуть миру.

Разом з тим, він наголосив, що лише з часом росіяни зможуть адекватно розуміти ситуацію.

"На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно подивитися лише через якийсь час, який все розставить на свої місця. Зі сторони. А зараз усім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися воєнні дії та настав мир. Щоб не страждали мирні люди. А ми поки що робитимемо те, що можемо, що вміємо і що повинні", - сказав під час свого концерту музикант.

Люди, які були присутні відреагували на слова Агутіна бурхливими оплесками.

Нагадаємо, раніше Леонід Агутін та Анжеліка Варум виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE. Вони збирали гроші для українських дітей, які разом із батьками вимушено виїхали з України.

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