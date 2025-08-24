Агенти "АТЕШ" вдарили по логістиці окупантів в Запорізькій області

Партизанський рух завдав чергового удару по військовій логістиці окупантів / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани, влаштувавши кілька диверсій, змогли порушити логістику російських військ у Запорізькій області. Вони підпалили об’єкти на залізниці, щоб ускладнити окупантам перевезення вантажів.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ».

Зокрема, партизани успішно знищили релейну шафу на одній із ділянок залізниці біля тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Цей маршрут загарбники активно використовують для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу і пального.

Зазначається, що внаслідок диверсії рух військових вантажів для постачання російських військ було затримано, що порушило плани всього командування ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

Раніше партизани повідомили, що командування 24-го мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах.

Крім того, партизани повідомили, що родини офіцерів у паніці тікають з Криму.