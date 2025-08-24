- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Агенти "АТЕШ" вдарили по логістиці окупантів в Запорізькій області
Представники руху опору здійснили диверсію проти російських військ на тимчасово окупованій території Запоріжжя, через що було порушено логістику.
Партизани, влаштувавши кілька диверсій, змогли порушити логістику російських військ у Запорізькій області. Вони підпалили об’єкти на залізниці, щоб ускладнити окупантам перевезення вантажів.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ».
Зокрема, партизани успішно знищили релейну шафу на одній із ділянок залізниці біля тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.
Цей маршрут загарбники активно використовують для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу і пального.
Зазначається, що внаслідок диверсії рух військових вантажів для постачання російських військ було затримано, що порушило плани всього командування ЗС РФ на Запорізькому напрямку.
Раніше партизани повідомили, що командування 24-го мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах.
Крім того, партизани повідомили, що родини офіцерів у паніці тікають з Криму.