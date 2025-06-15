Агенти ГУР здійснили атаку на військовий об'єкт в Калінінграді: деталі

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Агенти ГУР 15 червня атакували промислову підстанцію в Калінінграді. Об’єкти російського ВПК та окупаційної армії знеструмлені.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua у розвідці.

Як зазначається, 14 червня о 4 ранку партизани злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об’єкт.

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«У результаті пожежі електропостачання було припинено, збитки РФ оцінили в майже п’ять мільйонів доларів», — йдеться у повідомленні.

Більше деталей очікуємо згодом.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами завдали ударів по об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії, які виробляють вибухові речовини. Зокрема, було уражено підприємство АТ «ННК» у Самарській області — одного з провідних виробників компонентів вибухівки. У районі заводу зафіксовано вибухи та пожежу.

Також удари були завдані по комбінату в місті Невинномиськ, Ставропольського краю. Це один із ключових об’єктів ВПК РФ, що виготовляє складові для боєприпасів і ракетного пального. Відомо про серію вибухів, спроби роботи російської ППО та загоряння у промисловій зоні.

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