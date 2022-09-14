"Ахмат – сила" боягузи: окупант розповів, як ледве врятувався з-під обстрілів (перехоплення)

Військовослужбовець РФ розповідає дружині як ледве врятувався з-під обстрілів, і нарікає, що "кадирівці" – боягузи і втекли з поля бою.

Розмову загарбника перехопила українська розвідка, інформує ГУР Міноборони.

Дружина окупанта: "Кожного разу я сивію, коли ти пропадаєш".

Окупант: "Я сам посивів, бл**ь. Бій був. Жорстко. Спочатку "вертушка" відпрацювала там, де сиділи. Сняряд прилетів, стіну пробив і не зірвався. Якщо б зірвався, все – до побачення. Потім міномет зніс стіну, там де ховалися. Зніс дах. Потім відбігли, коли танк в**ав поруч, в 15-ти метрах. Плюс командир якийсь новий там, по рації пет*х і команди пет*шині, через нього місце "спалили". Весь день під**асили нас. Плюс "Ахмат – сила" з**алися, боягузи ї**ні. Ніякої ротації не буде".

Раніше окупант розповів про воїнів ЗСУ, яких навіть кулі не зупиняють.

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