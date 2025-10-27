Безпілотник / © Getty Images

Війна в Україні вже змінює підходи до сучасного ведення бойових дій і може зіграти на користь не лише Києва, а й усього Заходу.

Таку думку висловив редактор міжнародного відділу британського видання The Independent Сем Кілі.

Журналіст нагадав, що одразу після повномасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський звертався до західних країн із проханням надати традиційне озброєння — танки, БТР, артилерію, винищувачі. І хоча така допомога залишається критично необхідною, технологічні прориви у сфері дронів відкривають нові можливості.

Кілі звертає увагу на те, що відносно дешеві дрони-камікадзе сьогодні здатні знищувати укріплені позиції за десятки кілометрів від лінії фронту, а також атакувати лінії постачання і бронетехніку. Особливо ефективними стали FPV-дрони.

Системи радіоелектронної боротьби певний час стримували ці загрози, проте з появою дронів на оптоволокні навіть вони стали вразливими. За словами журналіста, такі дрони можна знешкодити лише піхотою, що значно ускладнює боротьбу з ними.

Кілі порівнює ці технології з революційними змінами у війнах ХХ століття.

«Ця нова технологія вже змінює ведення війни так само, як літаки і танки змінили її під час Першої світової, а радари і ракети — під час Другої».

На його думку, якщо Україна продовжить утримувати технологічну перевагу в сфері безпілотної війни, вона зможе ефективно протидіяти чисельній перевазі РФ.

«Стратегічний момент полягає в тому, що якщо Україна продовжить здобувати технологічну перевагу над Росією в цій галузі безпілотних бойових дій, вона зможе протистояти безперечній перевазі Росії в чистій чисельності військ», — зазначив Кілі.

Він звертає увагу на те, що Росія завжди покладалася на масовість, навіть коли озброєння і підготовка були гіршими. Але саме це в довгостроковій перспективі виснажує ворога.

Водночас дрони та далекобійні ракети змінюють розклад сил і дають українцям надію.

Кілі цитує прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який передав слова Зеленського про те, що Україна «зможе протриматися ще два-три роки».

Журналіст також висловив стурбованість тим, що Захід не до кінця усвідомлює масштаб російської загрози.

«Захід, здається, не до кінця усвідомив ані реальність російської загрози, ані можливість того, що росіяни можуть розробити дрони чи іншу зброю, яка відповідатиме тому, що має НАТО», — зазначив він.

Кілі попередив, що Альянс залишається вразливим через зростання ізоляціоністських настроїв у США та деструктивну політику прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який відкрито підтримує Кремль.

За його словами, не зовсім зрозуміло, чи західні країни — зокрема Велика Британія — усвідомлюють, що війна в Україні є й «їхньою війною».

Навіть регулярні вторгнення російських літаків у повітряний простір НАТО, кібератаки, шпигунство та кампанії дезінформації не викликали достатньо реакції в суспільстві, вважає журналіст.

«Сьогодні, оскільки у них немає іншого вибору, українці застосовують штучний інтелект, щоб їхні безпілотні літаки могли самостійно вибирати цілі, що є ще одним технологічним проривом», — наголосив Кілі.

Він додав, що якби ж самовдоволені лідери та уряди НАТО мали хоч частку винахідливості та рішучості українців.

Раніше повідомлялося, що війська РФ використовують хвилі безпілотників «Шахед», щоб паралізувати енергомережі на сході країни напередодні зими.

Ми раніше інформували, що повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська — повна брехня РФ, що орієнтована на США.