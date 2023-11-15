Акцент на посилення ППО: Зеленський провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо

Зеленський подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час розмови йшлося про оборону та фінансову підтримку з боку країни-партнерки.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, багаторічна канадська програма допомоги є надзвичайно важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.
“Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української системи ППО, а також збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА. Подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії та за ініціативу щодо створення міжнародної коаліції для повернення українських дітей, викрадених Росією. Обговорили наші спільні кроки для реалізації цієї ініціативи. Я вдячний за рішення Канади допомогти Україні у фінансуванні другої черги будівництва музею Голодомору-геноциду. Ми також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що наша держава не може відправити на навчання на винищувачах F-16 достатню кількість пілотів. Причина в тому, що вони зараз “воюють”.
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