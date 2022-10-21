"Акція "розведи лоха": у Росії збирають гроші на тепловізори, щоб "зігріти" своїх вояк (відео)

У РФ активізувалися шахраї, які почали видавати себе за волонтерів і видурювати гроші зі своїх співвітчизників.

В Росії жінка оголосила збір коштів начебто на тепловізори для окупантів, які з її слів, мали б допомогти загарбникам на фронті зігрітися у холодну пору. От тільки росіянка не знала, що тепловізор – це пристрій, який здатний визначати температуру навколишніх предметів і допомагає військовим розпізнавати теплові випромінювання від різних предметів, істот та людей.

Жінка у соцмережі запевняла, що вона начебто волонтер, хоч і геть не розуміється у спорядженні.

"Я перебуваю у групі, де ми допомагаємо хлопцям, які пішли на фронт, нашим військовим, зібрати на тепловізори. Вони просто мерзнуть, а тепловізори дуже дорого коштують", — сказала вона.

На каналі СтратКом ЗСУ зазначають, що в Росії на тлі критичної ситуації із забезпеченням арії РФ активізувалися шахраї, які виманюють гроші у своїх співвітчизників.

"На кацапії акція "розведи лоха" продовжується. Але цього разу це ще краще. Тупорила вівця збирає на "тепловизоры, чтобы ребята не замёрзли", - йдеться у повідомленні.

Окупанти мають проблеми з забезпеченням

За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, в Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських вояків, які мають проблеми із забезпеченням.

За даними Генштабу, до тимчасово захопленої Запорізької області прибули цілі підрозділи окупантів, одягнених у цивільний одяг, тобто на фронт окупанти приїжджають навіть без військової форми.

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